Лава на острове Пальма уничтожила 90 гектаров банановых плантаций

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Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма опустошила около 90 гектаров банановых плантаций в прибрежной зоне долины Аридан, «самой дорогой на Канарских островах и в Испании» для выращивания этого фрукта.
Эти данные были представлены министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Канарских островов Алисией Ваноостенде на пленарном заседании регионального парламента, сообщает La Razón.
Соответствующие вопросы министру задали депутаты Хонатан де Фелипе из Националистической альянса и Луис Альберто Кампос из партии Nueva Canarias.
Ранее стало известно об эвакуации ещё по меньшей мере 800 человек с ряда территорий Пальмы в связи с новым потоком лавы из вулкана.
Источник: Regnum