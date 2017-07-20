Испанские полицейские по запаху нашли огромную плантацию марихуаны

Гражданская гвардия обнаружила в местечке Серро-дель-Андевало (провинция Уэльва) одну из крупнейших в Испании плантаций марихуаны. Как сообщают информационные агентства страны, произошло это практически случайно: полицейские прибыли на место после сообщения о лесном пожаре в окрестностях. В результате операции правоохранительные органы задержали троих человек и изъяли 64 569 кустов марихуаны.

Как рассказали представители Гражданской гвардии, 5 июня на пульт поступил звонок с сообщением о пожаре на территории поместья. Прибыв на место, офицеры почувствовали сильный характерный запах, который и привел их к плантации. Владелец закрытых по периметру владений площадью 73 гектара, житель городка Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, сдал их в аренду на 12 месяцев 25 ноября прошлого года. Сумма сделки составила 40 000 евро.

Под плантацию была оборудована территория площадью 2,2 гектара, на которой арендаторы установили системы капельного полива и удобрения. Они были подведены к двум водохранилищам и колодцу на территории поместья. По предварительным данным, причиной вышеупомянутого пожара могло стать возгорание кабеля одного из электрических насосов, за счет которых работала система полива.

Кроме того, отдельная зона на участке была отведена под питомник. В ней офицеры нашли 3 880 саженцев, которые предполагалось высадить на другом участке, оборудованием которого занимались арендаторы. В одной из построек на территории поместья сушили собранные растения. Съемщики выращивали генетически модифицированный сорт марихуаны, весь процесс выращивания которого от посева до сбора занимает всего три месяца. Их высота редко достигает метра, что дополнительно затрудняет обнаружение плантации с воздуха.

Помимо этого, в 50 метрах от ограды была установлена ловушка, которая, вероятно, приводилась в действие, когда кто-то приближался к плантации. На участке также нашли двух собак, немецкую овчарку и агрессивного питбуля. С помощью микрочипа полицейские установили личность его владелицы, жительницы Лос-Паласиос-и-Вильяфранка, которая оказалась в числе задержанных. Агенты также вышли на владельца поместья, жителя Алькала-де-лос-Гасулес (Кадис), и арестовали его.