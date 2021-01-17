Испанские астрофизики зафиксировали полёт светящегося шара

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Детекторы проекта SMART Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) из обсерваторий в Альмерии, Толедо и Сьерра-Неваде зарегистрировали прохождение светящегося шара над Средиземном морем и севером Марокко со скоростью 105 000 километров в час.
Согласно докладу руководителя проекта SMART Хосе Марии Мадьедо, шар был замечен в 22:10 в минувшую среду, и его могли увидеть жители Андалусии. По его словам, это осколок кометы, который вошёл в атмосферу Земли. Столкновение с атмосферой на такой огромной скорости уничтожило фрагмент, что привело к возникновению светящегося шара. Он двигался в юго-западном направлении, пока, наконец, не сгорел на высоте 69 километров над севером Марокко, пройдя расстояние в 72 километра в атмосфере.
Детекторы проекта SMART работают в рамках сети Fireball and Meteor Network (SWEMN) на территории Юго-Западной Европы, целью которой является постоянный мониторинг неба с целью регистрации и изучения воздействия на атмосферу подобных объектов.