Испанец разогнался до 100 км/ч на электросамокате

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В Испанском городе Виго задержан мужчина, который умудрился разогнаться до 100 километров в час на прокачанном электросамокате.
Как сообщает sparja.com, лихач мчался по дороге, не останавливаясь даже на красный свет. Пока его не заметили сотрудники дорожной полиции. Началась погоня, которая поначалу тяжело давалась полицейскому фургону. Но в итоге самокатчик был остановлен.
Оказалось, что он передвигался на модели X2, максимальная скорость для которой заявлена на уровне 25 километров в час. Но владелец этого электросамоката значительно доработал его, повысив скоростные характеристики в четыре раза.
В отношении нарушителя составлено административное дело.