Испанцам обещают новые снегопады

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Новая череда штормов может на этой неделе обрушиться на Испанию — материковую её часть и Балеарские острова. Как сообщают синоптики, испанцам следует готовиться к дождям, сильнейшим порывам ветра, высоким волнам и снегопадам. Первый носит имя «Карим» и он уже на подходе.
«Впереди у нас неделя, отмеченная прохождением атлантических штормов, которые вызовут дожди, особенно в северной и западной частях полуострова, и снег в горных районах на высотах около 1000 — 1200 метров, хотя этот уровень может меняться», заявил в понедельник официальный представитель Государственного метеорологического агентства (Aemet) Рубен дель Кампо.
Он добавил, что «также ожидаются очень сильные порывы ветра, которые могут превышать 80 или 90 км/ч , особенно в южной и восточной части полуострова». «Температуры, которые будут испытывать взлеты и падения по мере прохождения фронтов, будут, в целом, выше средних значений, особенно ночью, а также днем в районе Средиземного моря», - сказал он.