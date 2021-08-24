Ищите работу в Испании? Будьте бдительны и не попадитесь на эту уловку… 

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В Матаро (провинция Барселона) сразу 23 человека стали жертвами воров, который разыграли для них целый спектакль.
Мошенники разместили объявление о поиске сотрудников. Когда набралось достаточно кандидатов, их позвали на собеседование, заранее арендовали помещение в одном из бизнес-центров. В назначенный час 23 соискателей встретили, попросили оставить все вещи в одной из комнат и проводили в другую, где им предстояло дожидаться своей очереди и заполнить анкету. Затем воры собрали все вещи и исчезли.
Более того, коворкинг-центр, который сдал мошенникам помещение, тоже остался без денег: они удалились, не заплатив за аренду.
Преступников ищут.