Хакеры из Anonymous атаковали сайты испанского правительства

Хакеры из Anonymous запустили массовую атаку Operation Free Catalonia, в рамках которой им удалось заблокировать сайты нескольких государственных институтов в знак протеста против применения 155-й статьи конституции в Каталонии. Как сообщает La Vanguardia, сразу после сообщения о запуске акции атаке подвергся сайт Конституционного суда, который вышел из строя практически на весь день. Помимо этого, были взломаны сайты министерств экономики, развития и юстиции, а также порталы Народной партии и Национального фонда Франсиско Франко. Около 11:00 воскресенья они вновь возобновили работу.
В социальной сети Twitter об атаках сообщала группа активистов, отмечавшая свои посты тегами Tango Down, OpCatalunya и Free Catalonia. В пятницу предупреждение о готовящейся кампании появилось в официальном аккаунте Департамента государственной безопасности в этой же сети. Представители учреждения также отметили, что в последние недели на государственные сайты был совершен ряд атак под аналогичными лозунгами.
24 сентября хакеры загрузили на YouTube англоязычное видео, в котором объяснили причины проведения новой акции.Темы: Происшествия