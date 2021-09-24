Газы из вулкана на Пальме опасны для здоровья человека

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Газы, исходящие из вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на испанском острове Пальма, могут быть очень токсичными для здоровья человека, особенно в условиях, когда лава контактирует с соленой морской водой. Об этом пишет испанское издание El Tiempo.
Служба спутникового наблюдения за атмосферой Коперника предполагает, что эти газы переносятся посредством атмосферы и достигают Пиренейского полуострова и даже остальной части континента.
Эти газы, в основном диоксид серы (SO2), будут перемещаться в атмосфере и двигаться к Пиренейскому полуострову и Средиземному морю.
Представители службы отмечают, что газы будут перемещаться через Северную Африку, в основном через Западную Сахару, Марокко, Алжир, Ливию и Египет, и достигнут Балеарских островов, южной части Франции, Корсики, Сардинии, южной части Италии и Сицилии.
Источник: Regnum