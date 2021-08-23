Десять человек задержаны в ходе массовых беспорядков в Сан-Себастьяне

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Десять молодых людей, один из которых несовершеннолетний, задержаны в Сан-Себастьяне за участие в беспорядках в воскресенье. Как сообщают местные СМИ, они бросали в полицейских предметы, разбивали витрины магазинов и поджигали контейнеры. Пострадали трое полицейских.
Столкновения начались в 2:40 в Старом городе Сан-Себастьяна. Митингующие бросали бутылки и другие тяжёлые предметы в агентов, которые пытались не допустить скопления людей в соответствии с антиковидными ограничениями. Протестующие рассредоточились по центру города и начали разбивать витрины магазинов, переворачивать и поджигать мусорные контейнеры.
Всем задержанным — от 17 до 22 лет.