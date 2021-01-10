Число жертв снежной бури «Филомена» в Испании выросло до четырёх человек

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В Испании жертвами непогоды стали уже четыре человека, сообщил субботу на пресс-конференции министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос. Буря «Филомена» принесла в Испанию снегопады и похолодание.
Двое погибли в автономном сообществе Мадрид. Одного - 55-летнего мужчину — засыпало снегом в муниципалитете Сарсалехо, он бы обнаружен мёртвым в своём автомобиле. Другой скончался от сердечного приступа в столичном районе Карабанчель. Это 74-летний бездомный, который погиб на улице. В Малаге мужчина и женщина погибли после того, как автомобиль, в котором они ехали, унесло потоком воды, когда они собирались пересечь реку Фуэнхирола в Михасе.
Есть ещё одна жертва непогоды. Тело мужчины средних лет было найдено на улице в небольшом городке в Сарагосе. По предварительным данным, он умер от переохлаждения, но вскрытие еще не проводилось и точная причина смерти не называется.
Как ранее сообщала noticia.ru, в Испании на этой неделе установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений — минус 35,6 градуса.