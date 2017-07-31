Банда, грабившая туристов, обезврежена в Марбелье

Национальная полиция Испании обезвредила банду из шестерых человек, которая специализировалась на ограблениях иностранных туристов в Марбелье. Как сообщают информационные агентства страны, преступники оказались гражданами Алжира в возрасте от 26 до 33 лет. Они были помещены под стражу. Всего следствию удалось прояснить обстоятельства 15 эпизодов кражи. Задержанным инкриминируются ограбления с применением силы, принадлежность к преступной группировке и преступление против стражей порядка.
Четыре злоумышленника были задержаны рано утром 22 июля в Марбелье спустя несколько минут после похищения у туриста часов стоимостью 24 000 евро. Еще двоих арестовали чуть позже, когда они пытались попасть домой к одному из преступников. В момент задержания у них обнаружили похищенные в Марбелье часы.
Чуть позже следствию удалось идентифицировать отель в Фуэнхироле, где часть группировки, в основном базирующейся в Каталонии, проживала под чужими документами. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты 10 часов, 6 мобильных телефонов последнего поколения, фотокамеры, компьютеры, 650 фунтов стерлингов, автомобиль и драгоценности.
По данным правоохранительных органов, основной мишенью преступников были иностранные туристы с высокой покупательской способностью, которые отдыхали в Пуэрто-Банусе. Злоумышленники действовали в соответствии с отлаженной схемой: наметив потенциальную жертву, обычно пожилого или нетрезвого человека, двое грабителей совершали нападение. В случае сопротивления они применяли силу. Завладев ценными вещами, преступники немедленно прятали их с помощью подельников, которые увозили награбленное в места временного проживания банды в Фуэнхироле.
Задержание преступников позволило прояснить обстоятельства 15 ограблений, осуществленных ими в Марбелье. Все они были помещены под стражу в соответствии с решением суда.Темы: Происшествия Марбелья