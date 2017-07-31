Банда, грабившая туристов, обезврежена в Марбелье

Национальная полиция Испании обезвредила банду из шестерых человек, которая специализировалась на ограблениях иностранных туристов в Марбелье. Как сообщают информационные агентства страны, преступники оказались гражданами Алжира в возрасте от 26 до 33 лет. Они были помещены под стражу. Всего следствию удалось прояснить обстоятельства 15 эпизодов кражи. Задержанным инкриминируются ограбления с применением силы, принадлежность к преступной группировке и преступление против стражей порядка.