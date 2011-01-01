11 ноября
19:46Происшествия
Как минимум пять нелегальных мигрантов утонули в Средиземном море. При этом волонтёрам испанской организации Open Arms удалось спасти около сотни нелегалов.
16:21Происшествия
В Испании 99 человек были задержаны за нанесение граффити в вагонах поездов метро Барселоны.
10 ноября
12:35Происшествия
В Сеть попала видеозапись, на которой видно, как в футбольной поле ударяет молния.
7 ноября
19:47Происшествия
Девушка доехала на такси из Мадрида в Аликанте и убежала, ничего не заплатив.
6 ноября
19:03Происшествия
Национальная полиция Испании нашла 47-летнюю женщину, об исчезновении которой сообщил её дядя. Выяснилось, что она 18 лет провела в своём доме в Малаге.
12:30Происшествия
Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на юге Испании из-за сильных дождей, пять человек получили легкие ранения.
4 ноября
17:03Происшествия
Гражданская гвардия Испании начала расследование инцидента в провинции Альмерия, где неизвестные обезглавили дельфина.
3 ноября
15:33Происшествия
Расследование громкого убийства «колбасного короля» получило неожиданное продолжение. В квартире главного подозреваемого был обнаружен пенсионер, которого удерживали там насильно и требовали переоформить квартиру в Испании.
12:27Происшествия
В автономном сообществе Валенсия на юго-востоке Испании произошло третье землетрясение за последние два дня. На этот раз оно было сильнее, чем предыдущие.
2 ноября
14:38Происшествия
В районе Торревьехи (Аликанте) зафиксирована серия небольших землетрясений, сообщает Национальный географический институт.