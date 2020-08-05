Зампред испанского правительства: король не бежал, а просто уехал

Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво выступила в защиту бывшего главы государства, короля Хуана Карлоса, заявив, что он не сбегал из страны, так как ему не предъявляли обвинение ни по одному судебному делу.
"Почетный король ни от чего не бежит, потому что он не вовлечен ни в одно (судебное) дело", - заявила она. Её цитирует РИА Новости. Кальво отметила, что Хуан Карлос "просто решил уехать из страны", это "не означает, что он недоступен для Испании". Она заверила, что правительство Испании поддерживает "безупречные" и "необходимые" отношения с правящим монархом Фелипе VI, несмотря на судебные расследования в отношении его отца.
Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он заявил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, король уже покинул Испанию и находится в Доминиканской Республике.
Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына Фелипе VI в июне 2014 года, но сохранил титул короля.Темы: Политика