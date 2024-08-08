В Каталонии — новый глава правительства

Его кандидатуру поддержали 68 из 135 депутатов, в том числе "Левые республиканцы Каталонии", которые выступают за отделение автономии. При этом сам Илья — сторонник единства Испании, но без республиканцев он не смог бы возглавить регион.

Утром в Барселоне появился Карлес Пучдемон, в отношении которого действует ордер на арест. Ему удалось беспрепятственно добраться до центра города, выступить перед сторонниками, а затем скрыться, затерявшись в толпе.