В Испании принимают итальянского президента 

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Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл с двухдневным государственным визитом в Испанию.
Как сообщает Regnum со ссылкой на агентство EFE, в ходе визита Маттарелла встретится с королём и королевой Испании Филиппом VI и Летисией, а также с главой правительства страны Педро Санчесом.
Визит итальянского президента завершится 17 ноября в Малаге технологическим форумом.
Королевская семья встретит Маттареллу официальным приемом и военными почестями в Королевском дворце утром, а затем, после двусторонней встречи, стороны пообедают во дворце Сарсуэла.