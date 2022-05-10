В Испании назначили нового главу национальной разведки

По ее словам, Кастельейро "будет новым директором" испанских спецслужб. Она сменит на данном посту Пас Эстебан, возглавившую разведцентр в 2020 году.

Решение о смене директора было принято на фоне скандала после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры. Эстебан признала, что разведцентр вел слежку примерно за 20 сторонниками независимости, однако делал это, по ее словам, с судебного разрешения.

Кроме того, власти королевства заявили, что мобильные телефоны Роблес, а также премьера Испании Педро Санчеса и главы МВД Фернандо Гранде-Марласки были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.

Источник: ТАСС