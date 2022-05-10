В Испании назначили нового главу национальной разведки

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Правительство Испании решило назначить государственного секретаря по обороне Эсперансу Кастельейро директором Национального разведывательного центра страны. Об этом заявила во вторник журналистам министр обороны Маргарита Роблес.
По ее словам, Кастельейро "будет новым директором" испанских спецслужб. Она сменит на данном посту Пас Эстебан, возглавившую разведцентр в 2020 году.
Решение о смене директора было принято на фоне скандала после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому телефонов. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры. Эстебан признала, что разведцентр вел слежку примерно за 20 сторонниками независимости, однако делал это, по ее словам, с судебного разрешения.
Кроме того, власти королевства заявили, что мобильные телефоны Роблес, а также премьера Испании Педро Санчеса и главы МВД Фернандо Гранде-Марласки были атакованы в 2021 году с помощью программы Pegasus.
Источник: ТАСС