У главы Каталонии еще есть шанс остановить применение 155-й статьи

Министр развития Иньиго де ла Серна подтвердил, что для того, чтобы статья 155 Конституции не была введена в действие, Карлес Пучдемон должен заявить о том, что он не провозглашал независимость, и предпринять все необходимые меры по восстановлению законности. При этом де ла Серна добавил, что надежды на такое развитие событий почти нет.
В интервью радиостанции Onda Cero 26 октября министр развития упрекнул Пучдемона в отсутствии уважения к каталонцам и испанцам, поскольку он отказался явиться в Сенат.
Де ла Серна также заявил, что применение 155 статьи будет сложным переходным этапом до проведения новых выборов, заверив, что испанское правительство делает всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства наилучшим образом.
Говоря о событиях 1 октября, глава Министерства развития заверил, что сотрудники правоохранительных органов исполняли свой долг, поскольку референдум о независимости Каталонии был незаконным.Темы: Политика