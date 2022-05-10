Телефон главы МВД Испании взломали с помощью программы Pegasus

Телефон министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки был взломан с помощью шпионской программы Pegasus, позволяющей получить доступ к содержимому устройств. Об этом сообщила во вторник официальный представитель правительства королевства Исабель Родригес.

Ранее власти проинформировали о том, что в 2021 году произошел взлом мобильных телефонов премьера Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес.

"Национальный криптологический центр за последние дни проверил все [мобильные] устройства членов Совета министров, - отметила Родригес. - Три телефона были заражены, о двух [случаях] мы уже сообщили, <...> третий - [телефон] министра внутренних дел, это произошло в июне 2021 года". Также специалисты узнали о "неудавшейся попытке заражения Pegasus" телефона министра сельского хозяйства Луиса Планаса.

Ранее в Испании разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сведения о том, что более 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также другие бывшие региональные лидеры. В результате власти автономного сообщества потребовали объяснений от правительства Испании и пообещали предпринять все необходимые юридические действия из-за предполагаемого шпионажа.

Источник: ТАСС