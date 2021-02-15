Социалисты выиграли выборы в Каталонии, но большинство — за сторонниками независимости 

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Социалистическая партия Каталонии (PSC) во главе с бывшим министром здравоохранения Испании Сальвадором Ильей побеждает на региональных выборах. При этом партии, выступающие за независимость Каталонии, вместе получат большинство в парламенте.
Региональные парламенты выборы прошли в Каталонии в воскресенье. Явка на них составила 53,56% (почти 3 млн человек), что считается неплохим показателем в условиях пандемии и связанных с ней ограничений. Уже посчитано 99,27% голосов и становится понятно, как будут распределены кресла в местном парламенте. Впрочем, некоторая интрига сохраняется.
Формально больше всего голосов набрали социалисты — 23%. Но это обеспечивает им 33 места, как и «Левым республиканцам Каталонии» (ERC). И оба лидера этих партий — Илья и Пере Арагонес — заявили о желании возглавить парламент.
Кроме того, сторонники независимости региона укрепили своё большинство. Вместе ERC и Junts («Вместе за Каталонию») обеспечили себе 65 мест в парламенте. Национал-консерваторы из партии VOX («Голос») займут 11 мест. А левая CUP («Кандидатура народного единства») — 9 мест.