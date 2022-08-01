Санчес: провозглашение независимости Косово от Сербии — нарушение международного права

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово от Сербии в 2008 году является нарушением международного права. Его слова приводит Kosovo Online.

Отмечается, что глава испанского правительства совершает турне по Балканам. В ходе рабочего визита в Албанию он встретился с премьером страны Эди Рамой, после чего они провели совместную пресс-конференцию.

«Одностороннее провозглашение независимости, это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо — при всем уважении, которое мы испытываем к албанскому народу», — сказал испанский премьер.

В то же время Санчес подчеркнул, что подобные заявления не означают, что Испания не поддерживает диалог с Приштиной ради сближения с Евросоюзом (ЕС).

Источник: Lenta.ru