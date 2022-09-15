Санчес: «На хватало только вторжения зомби»

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Премьер-министр Испании Педро Санчес пожаловался на проблемы, с которыми пришлось столкнуться его правительству, отметив, что не хватало только зомби-апокалипсиса.
"Этому правительству пришлось столкнуться с абсолютно беспрецедентными ситуациями, такими как пандемия, самая страшная пандемия за последние 100 лет, не хватало только вторжения зомби", – заявил испанский премьер в интервью местному телеканалу RTVE.
Он отметил, что конфликт вокруг Украины также стал источником проблем для Испании.
Санчес пообещал, что правительство защитит наиболее уязвимый средний класс, несмотря на трудности.