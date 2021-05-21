Рабат: «Мадрид предпочел строить козни вместе с противниками Марокко»

Марокко не занимается шантажом, королевство демонстрирует ясность своей позиции и своих действий в отношении Испании. Об этом заявил в четверг информационному агентству Maghreb Arabe Press министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.
Как сообщает ТАСС, он прокомментировал кризисную ситуацию в отношениях между Марокко и Испанией, которая усугубилась после того, как в начале текущей недели на территорию автономного испанского города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, проникли с территории Марокко до 8 тыс. нелегальных мигрантов (в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних) - марокканцев и африканцев.
"В последние дни Испания пыталась отвлечь внимание общественности и предпринимала маневры, направленные на то, чтобы скрыть истинное происхождение мароккано-испанского кризиса, заключающееся в том, что Мадрид предпочел строить козни вместе с противниками Марокко по фундаментальному вопросу для королевства и марокканцев", - подчеркнул Бурита, имея в виду прибытие в апреле в Испанию для лечения от вызываемого коронавирусом заболевания генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали.
В Марокко крайне негативно восприняли приезд в Испанию на лечение Гали, которого власти в Рабате называют военным преступником.
"Марокко не шантажирует, Марокко ясно выражает свою позицию, свои действия и свой подход, - пояснил Бурита. - Марокко продолжит требовать разъяснений [о нахождении Гали в Испании] и продолжит считать, что это корень кризиса".
Правительство Испании назвало массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию автономного города Сеута "агрессией против границ" страны.
Во вторник посол Марокко Карима Беняиш была вызвана в МИД Испании после ее высказываний. Дипломат заявила, что в отношениях между странами есть действия, которые имеют последствия, и "их [последствия] нужно принимать". Беняиш имела в виду решение испанских властей предоставить Гали медицинскую помощь. В тот же день стало известно, что Марокко решило отозвать своего посла в Испании для консультаций.
В четверг власти Испании обвинили Марокко в шантаже после массового наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. Как заявила министр обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Radio Nacional de Espana, Рабат использовал несовершеннолетних для достижения своих целей.
В настоящее время власти Испании занимаются возвращением на территорию Марокко нелегальных мигрантов, которые проникли с понедельника в Сеуту.