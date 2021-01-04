Мадрид хочет включить «меры доверия» в отношении британской базы в Гибралтаре

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В настоящее время Испания и Соединенное Королевство ведут интенсивные переговоры с целью заключения соглашения о военном сотрудничестве после выхода Великобритании из Евросоюза.
Мадрид намерен включить «меры доверия» в отношении британской базы в Гибралтаре. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на El País. Новое соглашение по вопросам безопасности и обороны станет фундаментальной частью нового этапа сотрудничества после завершения Brexit. Согласно дипломатическим источникам El País, данное соглашение охватит такие темы, как борьба с джихадизмом, кибербезопасность и проведение совместных военных миссий. В то же время документ предусмотрит «меры доверия» в отношении британской базы в Гибралтаре, являющейся «источником постоянных трений между двумя странами», подчеркивают журналисты.