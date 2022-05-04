Каталонские политики подадут в суд на премьера Испании из-за слежки

Экс-глава правительства Каталонии Ким Торра и бывший вице-председатель парламента региона Жозеп Коста подадут иск против премьер-министра Испании Педро Санчеса и всего кабмина страны из-за скандала со шпионажем. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

Ранее в прессе появились сведения о том, что более чем 60 сторонников независимости Каталонии якобы стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus, разработанной израильской NSO Group. Среди тех, за кем могла вестись слежка через мобильный телефон, значились глава правительства Каталонии Пере Арагонес, а также бывшие региональные лидеры.

Как отмечает El Mundo, Торра и Коста в ближайшие 10 дней подадут в Верховный суд Испании иск о защите основных прав против премьера и правительства королевства.

Каталонские экс-чиновники заявили, что Санчес является "высшим представителем разведывательных служб испанского государства". Кроме того, по их словам, правительство королевства "руководит всей внутренней и внешней политикой" и Национальный разведывательный центр информирует кабмин о своей деятельности.

Источник: ТАСС