Каталония переносит парламентские выборы с 14 февраля на 30 мая 

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Власти испанской Каталонии приняли решение перенести парламентские выборы в регионе с 14 февраля текущего года на 30 мая из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности главы правительства региона Пере Арагонес.
"Мы переносим [дату] выборов на 30 мая, чтобы каждый мог воспользоваться правом голоса", - отметил политик, которого цитирует агентство ТАСС.
По словам Арагонеса, этот шаг также направлен на то, "чтобы минимизировать эпидемиологический риск и гарантировать, что избирательный процесс может быть проведен с высокими требованиями демократического качества".
По данным местных СМИ, соцпартия Каталонии выступала за проведение выборов 14 или 21 марта. Кандидатом на пост главы правительства автономии от этой политической силы должен стать министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа, который, как ожидается, покинет пост главы ведомства с началом предвыборной кампании.
С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, из них 426 тыс. - в Каталонии. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 53,3 тыс. человек. После рождественских праздников темпы распространения инфекции в стране вновь стали расти. В этой связи власти разных регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.
28 сентября прошлого года Верховный суд Испании постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате он утратил статус каталонского лидера.
Верховный суд рассматривал апелляцию Торры на решение Высшего суда Каталонии, который в декабре 2019 года вынес постановление по делу о неповиновении ЦИК Испании в преддверии выборов в стране. Тогда главу правительства автономии лишили права занимать госдолжности в течение 18 месяцев. 28 сентября ВС подтвердил этот приговор.