Испанский чиновник попался на вождении в нетрезвом виде. Суд был недолгим…

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Советник городской администрации Саламанки Даниэль Льянос попался на вождении в нетрезвом виде. Суд был недолгим. У чиновника отобрали права на восемь месяцев и выписали ему штраф в размере 1440 евро.
Льянос полностью признал свою вину. «Вчера, возвращаясь с обеда, я показал положительный результат на алкоголь. Без серьезных последствий. Это большая ошибка с моей стороны. Я прошу прощения за недопустимое поведение и понесу наказание», - написал он в Twitter.
Судебный процесс был очень быстрым. Как только стали известны результаты теста и чиновник признал свою вину, он был оштрафован и лишен прав.
Партия «Новые поколения», которую представляет Льянос, попросила его покинуть пост генерального секретаря этой организации в регионе Кастилия-и-Леон.