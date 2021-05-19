Испания заявила об «агрессии против своих границ»

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Власти назвали массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, "агрессией против границ" страны. Об этом заявила во вторник первый вице-премьер Испании Кармен Кальво.
"То, что произошло, это агрессия против наших границ, и это не может быть частью хороших отношений с Марокко, но мы продолжим поддерживать их, потому что мы соседние государства", - цитирует ТАСС замглавы правительства. По ее словам, власти Испании работают над тем, чтобы вернуть людей, незаконно попавших в Сеуту из Марокко.
С понедельника около 8 тыс. нелегалов проникли на территорию Сеуты из Марокко. Число прибывших в течения дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании.
Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от вызываемого коронавирусом заболевания. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.