Испания призывает Европу к совместным ответам на современные вызовы

Большинство самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются государства - члены Евросоюза, нуждаются в совместном европейском ответе. Такое мнение выразил в воскресенье глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ясно, что того, что объединяет нас в ЕС, гораздо больше, чем того, что отличает нас, - сказал министр. - Мы убеждены как правительство, <...> что большинство самых больших вызовов, с которыми мы сталкиваемся сейчас индивидуально как национальные страны, имеют только сплоченный и европейский ответ". В качестве примера Альбарес привел такие проблемы, как "изменение климата, незаконную миграцию, угрозы безопасности". Его словам приводит ТАСС.

"Кризис коронавируса представил ЕС в совершенно ином свете, - считает глава МИД. - В последнее десятилетие ЕС воспринимался многими нашими гражданами как что-то далекое, очень далекое от повседневных желаний". "Реальность такова, что, столкнувшись с самым большим кризисом за последнее столетие, ЕС без какого-либо предварительного плана смог очень быстро перейти к непосредственному удовлетворению потребностей наших граждан".

По мнению Альбареса, то, каким образом Евросоюз за непродолжительный период времени урегулировал сложившуюся из-за пандемии ситуацию, можно считать "одним из самых крупных успехов ЕС за многие годы".