Евросоюз готов наложить санкции на Лукашенко

Министры ЕС договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры иностранных дел ЕС на заседании совета в понедельник обсудят новые санкции против Белоруссии, в том числе против президента Александра Лукашенко.
Европейский союз после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Лукашенко в санкционные списки ЕС не включен.
Источник: РИА НовостиТемы: Политика В мире