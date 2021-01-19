Будут ли новые санкции ЕС против России из-за ареста Навального?

Издание напоминает, что сразу же после задержания Навального страны Балтии призвали Евросоюз ввести новые санкции, если оппозиционера не выпустят. Собеседники DW поддержали этот призыв. По мнению финского евродепутата от либеральной фракции "Обновить Европу" Нильса Турвальдса, Брюсселю следует хорошо подумать, кого внести в санкционные списки, чтобы эти меры стали более эффективными. А депутат из фракции "зеленых" из Германии Сергей Лагодинский призвал это сделать "быстро и эффективно".

Санкции за отравление Навального "Новичком" Евросоюз ввел в октябре. Впрочем, навряд ли Брюссель сможет расширить их, например, на прокуроров или судей, ведущих дело Навального, считает издание. Дело в том, что меры были введены согласно режиму санкций за применение химического оружия. Впрочем, с декабря у ЕС есть новый инструмент - режим санкций за нарушения прав человека. Пока что его на практике еще не применяли. Турвальдс считает, что преследование Навального - это повод использовать новый режим в первый раз: "Если мы его не применим сейчас, то когда?"

Но Лагодинский считает такие санкции не главным элементом того, как должен реагировать ЕС. "Самое важное - стратегически решить, что это значит для наших отношений с данным режимом, с правительством РФ", - отмечает политик из Германии и поясняет, что имеет в виду прежде всего экономическую составляющую этих отношений, в частности, "все тот же несчастный "Северный поток-2", который постоянно всплывает, а потом уходит из поля зрения".

Возможна ли остановка "Северного потока-2" из-за обращения в России с Навальным? Лагодинский отвечает на этот вопрос так: "Возможно все, что соответствует принципам политической солидарности внутри ЕС. Это вопрос цены и политической воли… В ситуации, когда на мнение ЕС плюют, то надо искать рычаги. Какие? Это ("Северный поток-2". - Ред.) один из рычагов, которые у нас есть".

Турвальдс не берется прогнозировать, остановят ли проект газопровода, прокладываемого по дну Балтийского моря, но этот вариант "точно будет обсуждаться".