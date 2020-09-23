29 сентября
15:25Политика
Партию новых беспилотных военных летательных аппаратов закупило в Испании министерство обороны Грузии.
28 сентября
18:53Политика
Верховный суд (ВС) Испании постановил лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении юридической инстанции.
24 сентября
10:51Политика
Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности, в связи с чем Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении испанского политика, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
07:16Политика
Минюст Испании изучит возможность помилования девяти лидеров каталонских сепаратистов, приговоренных к различным срокам тюремного заключения Верховным судом в Мадриде. Однако процедура может занять нескольких месяцев, а политики сидят уже с октября прошлого года.
23 сентября
15:55Политика
Еврокомиссия предложила пересмотреть миграционную систему, чтобы обеспечить более полное участие всех стран сообщества в распределении мигрантов. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новую миграционную стратегию ЕС.
20 сентября
12:12Политика
Мэр города Моган (Канарские острова) Оналия Буэно задержана по подозрению в покупке голосов избирателей, сообщает Гражданская гвардия.
18 сентября
16:38Политика
Бывший министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас вызван в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого по делу о возможном шпионаже за экс-казначеем консервативной Народной партии (НП) Луисом Барсенасом. Об этом говорится в распространенном в пятницу решении Национальной судебной коллегии Испании.
16 сентября
14:30Политика
Правительство Испании не отказывается от своих притязаний на британскую заморскую территорию Гибралтар. Об этом глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила в среду в интервью радиостанции Cope.
13 сентября
12:39Политика
В Мадриде в субботу прошла акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса.
3 сентября
12:05Русская Испания
Министерство иностранных дел Испании настаивает на «тщательном расследовании» отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального.