Зачем полиция Аликанте сушит коноплю на крыше отделения?

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В испанском сегменте Интернета завирусился видеоролик, который снял житель Аликанте. На нем видно, что на крыше местного отделения полиции просушивают кусты конопли. Растения подвешены стеблями вверх для более эффективной просушки. Так обычно наркоторговцы готовят продукцию для продажи, отмечают местные СМИ.
Автор видео позвонил в местную полицию (Policia Local) и попытался добиться объяснения. Его перенаправили в Национальную полицию (Policia Nacional). Там отказались отвечать и посоветовали идти за разъяснениями прямо в комиссариат, где сушат наркотики. «Если у вас есть претензии, обратитесь в полицейский участок или в суд», - посоветовал агент.