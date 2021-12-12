За два месяца в Испании собираются привить 3,3 млн детей

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В ближайшую среду в Испании начнут вакцинировать детей от коронавируса.
На данном этапе будут прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет. До сих пор разрешалось вакцинировать только подростков старше 12 лет. Но нормы поменяли. Детей будут прививать двумя дозами. Их объём будет отличаться от взрослых. Между уколами должно пройти два месяца.
В первые два месяца власти рассчитывают привить около 3,3 млн детей. Это позволит добиться иммунитета среди практически всего населения Испании.