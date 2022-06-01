Вырастить ребёнка в Испании стоит больше 300 тыс. евро. Но есть нюанс…

Европейский маркетплейс банковских депозитов Raisin подсчитал, сколько в среднем у испанцев уходит денег, чтобы вырастить ребёнка и отправить его во взрослую жизнь.

Но есть один нюанс. Аналитики учитывали, что в среднем сепарация в Испании происходит аж в 31 год. И у них получилось, что родители должны потратить больше 300 тысяч евро с момента рождения до обретения полной финансовой независимости своего чада. Для девочек — 324.894 евро, а для мальчиков — 334.342 евро (они позже взрослеют).

Главная статья расходов — еда (более 130 тысяч евро). Причём основная финансовая нагрузка приходится на период младенчества и подростковый возраст.