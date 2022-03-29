Водители сотни грузовиков устроили «медленный марш» в Испании

Около ста грузовиков затруднили во вторник движение в испанском городе Кадис (автономное сообщество Андалусия) в ходе акции протеста в рамках бессрочной забастовки в транспортном секторе из-за роста цен на топливо. Об этом сообщила газета Mundo.

По ее информации, автоколонна из грузовиков медленно движется по ключевым улицам города, занимая две полосы движения в одном направлении. В рамках забастовки акция протеста также прошла в Барселоне, где сотрудники транспортного сектора перекрыли движение по одной из автотрасс.

14 марта в Испании началась бессрочная стачка работников отрасли. Ключевыми причинами стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников стачки, условиями труда.

Ранее состоялись переговоры между правительством Испании и представителями транспортного сектора, однако в них не участвовали организаторы забастовки. По итогам было объявлено о соглашении, которое предусматривает пакет мер на 1 млрд евро. Несмотря на это, Платформа по защите сектора грузовых перевозок решила не прекращать стачку.

Источник: ТАСС