Власти Севильи оштрафовали девушек в бикини в городском фонтане

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Полиция Севильи оштрафовала двух девушек, которые искупались в городском фонтане и выложили фотографии в социальные сети. При этом поводом для наказания стал не сам факт купания в полуобнажённом виде, а нарушение противоковидных ограничений.
Девушки в бикини оказались в фонтане на площади Энкарнасьон около 4:30, когда в городе действовал комендантский час. Они фотографировались и выкладывали снимки в Instagram. Это помогло полицейским очень быстро установить личности хулиганок. Выяснилось, что до этого они участвовали в вечеринке в арендованной квартире. Теперь полицейские ищут всех её участников.
Власти Севильи после этого инцидента обратились к молодёжи и напомнили о необходимости соблюдать все ограничительные меры, чтобы противостоять распространению пандемии коронавируса. Поведение девушек там назвали «абсолютно безответственным».