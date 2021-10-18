Власти Мадрида просят оградить детей от сериала «Игра в кальмара»

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Власти Мадрида отреагировали на жалобы, что маленькие дети начали играть в игры, которые использованы в сериале "Игра в кальмара", и призвали родителей контролировать просмотр этого сериала.
Как сообщает РИА Новости, после выхода на экраны южнокорейского сериала, самого успешного в истории Netflix, во многих странах, в том числе в Испании, маленькие дети начали играть в игры, которые демонстрируются в "Игре в кальмара", подражая героям. Учителя, руководство школ и органы власти предупреждают родителей о нежелательности просмотра этого сериала детьми.
"Cериал "Игра в Кальмара" правильно промаркирован, поясняется, что он для зрителей старше 16 лет. Разумеется, должен быть контроль со стороны семей. Дети не могут смотреть все. Я видела этот сериал и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. И здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения", - заявила журналистам советник по культуре сообщества Мадрид Марта Ривера де ла Крус.
Проблема с детскими играми не единственный скандал вокруг сериала в Испании. Ассоциация перевода и аудиовизуальной адаптации (ATRAE) раскритиковала использование при подготовке испанской версии автоматического перевода.
"Как переводчики мы не понимаем, как можно отдавать не только это произведение, но и любое другое в руки алгоритма, который дает плохие результаты, которые впоследствии должен исправить профессионал за смешную плату", - говорится в заявлении ассоциации.
Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.