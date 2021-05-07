Власти Мадрида отменяют комендантский час
13:20 07.05.2021
Власти Мадрида в пятницу объявили об изменениях в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. В частности, с 9 мая в столичном регионе будет отменен комендантский час, а ресторанам разрешат работать до полуночи.
О послаблениях сообщил исполняющий обязанности регионального министра здравоохранения Энрике Руис Эскудеро. 9 мая в Испании завершается особый режим, введенный по всей стране в связи с ростом заболеваемости. Теперь автономные сообщества на региональном уровне решают, какие меры оставить, а какие отменить.
Ограничения в Мадриде с 9 мая
- На территории автономного сообщества Мадрид отменяется ночной комендантский час.
- Ресторанам, барам и кафе разрешается работать с 6:00 до 0:00. Но новых посетителей не будут пускать после 23:00.
- Запрещены барные стойки. На террасе можно сидеть вшестером. Внутри — вчетвером.
- Заведения общепита могут заполняться на 50% внутри и на 75% снаружи.
- Торговые центры работают с 6:00 до 23:00 (заполняемость — не более 75%).
- Кинотеатры и театры работают до 0:00.
- Тренажерные залы открыты с 6:00 до 23:00 (заполняемость помещений — не более 50%).
- Требования к ношению масок остаются в силе.
- Разрешено собираться группами по 6 человек максимум. Это касается любых мероприятий как в помещении, так и на улице.
- 14 зон остаются закрыты по периметру. В них проживают в общей сложности почти 352 тыс. человек. Ниже — список этих районов.
Закрытые зоны Мадрида
- Gandhi (Ciudad Lineal, Madrid);
- General Fanjul (La Latina, Madrid);
- Castelló (Salamanca, Madrid);
- Majadahonda;
- La Princesa (Móstoles);
- Bajaras (Barajas);
- Chopera (Arganzuela);
- Las Margaritas (Getafe);
- Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes);
- Las Ciudades (Getafe);
- Las Rozas (Las Rozas);
- Vicente Muzas (Hortaleza, Madrid);
- Daroca (Ciudad Lineal, Madrid);
- Leganés Norte (Municipio de Leganés).