Власти Каталонии призвали распространить антиковидные ограничения на всю Испанию

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Председатель Женералитата Каталонии Пере Арагонес предложит на Конференции региональных глав распространить новые ограничения, утвержденные Каталонией для сдерживания шестой волны пандемии коронавируса, на все регионы Испании.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Барселоне, сообщает агентство EFE, передает Regnum. «Мы не можем довольствоваться только введением режима ношения масок на улицах», — сказал Арагонес. Он также призвал правительство Испании «действовать».