Власти Испании пока не собираются вводить ограничения из-за «омикрона»

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Правительство Испании пока не рассматривает возможность ужесточения ограничительных мер в связи с появлением варианта коронавируса «Омикрон».
Как сообщает Regnum со ссылкой на EFE, об этом по итогам заседания Совета министров Испании заявила пресс-секретарь правительства страны Исабель Родригес.
По её словам, власти страны сохраняют вакцинацию и профилактику в качестве основных мер по сдерживанию пандемии COVID-19, поскольку «остановить вирус без остановки экономики — вот инструмент успеха».
Родригес отметила, что население «не освобождается от просьбы о мерах предосторожности и профилактики», особенно сейчас, когда приближается рождественский период.