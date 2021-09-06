В Валенсии отменяют введённые в связи с пандемией ограничения

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Автономное сообщество Валенсия отменяет ряд огрничетльных мер, введённых в связи с пандемией коронавирус.
В частности, отменяется комендантский час в тех муниципалитетах, где он был. Возобновляется работа ночных заведений. И теперь можно собираться большими компаниями (а не по 10 человек, как раньше). Об этом сообщает информационное агентство Europa Press со ссылкой на региональное правительство.
Пока ограничения снимаются до 27 сентября. В этот день власти решат, вводить их снова или нет.