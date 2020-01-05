В Валенсии хозяин бара пугает детей мытьём посуды

В одном из баров в Каркахенте (Валенсия) вывесили предупреждение, адресованное посетителям с детьми. «Внимание: все дети, которые остаются без присмотра родителей, поступают в распоряжение бара и отправляются мыть посуду. Мы вас предупредили. Нам не нужны недоразумения», - гласит объявление.
Его вывесил лично хозяин заведения Хорхе Боигес. По его словам, оно появилось после того, как дети разрисовали столы и стулья. Впрочем, после шумихи в прессе ресторатор попытался разрядить ситуацию, уточнив, что это просто шутка. «Родители нормально её восприняли», - утверждает он. «Они понимают, что иногда дети доставляют неудобства, а такое объявление делает их внимательнее. Некоторые папы и мамы даже специально показывают его своим детям», - отметил Хорхе.
Более того, Боигес говорит, что после того, как его творение выложили в соцсетях, в бар потянулись новые посетители только ради того, чтобы сфотографироваться рядом с объявлением.Темы: Общество Валенсия