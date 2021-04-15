В течение месяца испанские улицы введут новое ограничение скорости — 30 км/ч

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С 11 мая вступают в силу изменения в закон о дорожном движении, ограничивающие максимальную скорость на улицах Испании. На большинстве городских улиц нельзя будет ездить быстрее 30 километров в час.
Например, в Мадриде новые правила будут действовать на 80% всех улиц. Разрешенная скорость на них снизится с 50 до 30 километров в час.
Изменения в закон были приняты 10 ноября. Они устанавливают три предельно допустимых значения вместо одного в 50 километров в час. Перечислим эти ограничения.
За превышение скорости предусмотрен штраф в размере от 100 до 600 евро и лишение 6 пунктов из водительского удостоверения. Размер штрафа зависит от того, насколько была превышена скорость.