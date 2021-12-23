В рождественскую лотерею в Испании разыграли 2,4 млрд евро

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Розыгрыш рождественской лотереи прошел в Испании, общая сумма призового фонда — 2,408 миллиарда евро.
Главный приз "Толстяк" (El Gordo) — четыре миллиона за серию, одна десятая часть билета ("десятина") — 400 тысяч. В этом году он выпал на номер 86148. Счастливые билеты были проданы в Мадриде, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова), Айямонте (Уэльва) и Сантонье (Кантабрия).
Вторая премия — под номером 72119 — почти полностью оказалась разыграна между членами клуба по гандболу в баскском городке Басаури, причем члены клуба выкупали не полностью стоимость одной десятой билета (20 евро), а части от "десятины" — (из трех евро 2,40 вносили участники, 0,60 евро сам клуб). Всего в клубе около 400 членов. "Премия очень сильно распределена. У нас покупали билеты люди со всего поселка", — рассказала РИА Новости координатор клуба Atlético Basauri Сония Морено. После распределения билетов у нее на руках остались две десятые одного билета. То есть она выиграла 250 тысяч евро.