В Мурсии школьников перевели на пляжное образование

Последние новости Испании на русском языке
В школе Felix Rodriguez de la Fuente (Мурсия) учеников отправляют учиться на местный пляж Плайя-де-лос-Ньетос.
«Это безопасно, дети весело проводят время», - цитирует Reuters учителя английского языка Хуана Франсиско Мартинеса. Одни сидят за партами над учебниками. Другие в это время учатся играть на ксилофонах. При этом школьники босиком, но в масках.
Уроки являются частью проекта Fresh Air, который направлен на улучшение качества воздуха для детей во время пандемии COVID-19, в том числе посредством обучения на открытом воздухе.
Стоит отметить, что на пляже проходит только часть занятий. Все оставшееся время дети сидят в школе.