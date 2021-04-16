В Мадриде заканчивается вакцина против коронавируса

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Власти Мадрида предупредили о скором закрытии крупных центров массовой вакцинации из-за нехватки препаратов для прививки от COVID-19.
По словам заместителя министра здравоохранения Антонио Сапатеро, центры могут закрыться уже в среду. По состоянию на пятницу, 16 апреля, в распоряжении столичных медиков оставалось всего 157 900 доз вакцины Pfizer. При этом автономное сообщество Мадрид каждую неделю вакцинирует 250 тысяч человек.
С начала пасхальных каникул в Испании коронавирусом заболел 105 291 человек. Заболеваемость составляет 203 случая на 100 тысяч жителей. Самыми проблемными регионами являются Арагон и Андалусия. Далее следуют Наварра, Мадрид и Страна Басков.