В Мадриде собираются «клонировать» погибшие от снежной бури деревья

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Власти Мадрида объявили, что "клонируют" и снова высадят ценные деревья, погибшие в январе из-за снежного шторма "Филомена».
Как сообщает ЕвроПульс, речь идет о растениях редких пород, а также об исторически значимых – например, тех, что украшали знаменитый бульвар Прадо.
"Клонирование" или вегетативное размножение – один из естественных способов для растений (наряду с размножением семенами). Из веток, побегов или почек вырастает новое дерево с тем же набором ДНК, что и у "родителя". Особенность мадридского проекта в том, что каждого "клона" посадят точно на месте упавшего.
Региональное министерство окружающей среды отметило, что старые деревья, особенно растущие в городах, представляют не только эстетическую и экологическую, но и историческую ценность.
В Мадриде уже существует генетический банк растений, характерных для этого региона. Там находится ДНК 283 деревьев, среди которых есть и жертвы "Филомены". Генетический материал остальных растений соберут в процессе уборки. Молодые веточки сохранят и отправят в питомник, где из них вырастят новые деревья и посадят на место поваленных "родителей".
Региональное министерство окружающей среды отметило, что старые деревья, особенно растущие в городах, представляют не только эстетическую и экологическую, но и историческую ценность. Поэтому программа по «клонированию» значимых деревьев может стать нормой в городе, как восстановление исторических построек.