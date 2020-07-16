В Мадриде простились с жертвами коронавируса

В Мадриде состоялась церемония прощания с 28 тысячами человек, погибших от COVID-19.
На церемонии присутствовали король Фелипе с женой и дочерьми, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Этот моральный и гражданский долг связывает нас всех. Давайте объединимся, объединим всю нашу волю, наши возможности, наши знания, все наши силы, чтобы смотреть в будущее с уверенностью и надеждой», - заявил король.
Коронавирус за время эпидемии унёс жизни 28,4 тыс. человек в Испании. А общее число заражённых составило 256 тыс.Темы: Общество Король Фелипе