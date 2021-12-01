В Испании заявили о безопасности страны для туристов, несмотря на «омикрон»

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Правительство Испании призывает к спокойствию на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса и заверяет, что королевство остается безопасным направлением для путешественников.
Об этом заявила в среду министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото в преддверии открытия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) в Мадриде, передает ТАСС.
"Я хочу направить сообщение [с призывом] к спокойствию, - отметила глава ведомства. - Могу сказать, что [в Испании] работают протоколы, Испания остается безопасной страной". Марото также напомнила о хороших показателя вакцинации населения в стране.
"Укрепление восстановления туризма произойдет в 2022 году", - подчеркнула глава ведомства. Она выразила надежду на то, что участники ассамблеи ВТООН в Мадриде огласят "предложения на будущее для сектора туризма". Марото также отметила, что в настоящий момент благодаря вакцинации от ковида ситуация лучше, чем год назад.
Генеральная ассамблея ВТООН в испанской столице продлится до 3 декабря.