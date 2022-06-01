В Испании заработала верификация совершеннолетия для пользователей Instagram

Последние новости Испании на русском языке
С 7 ноября в Испании действует новая система идентификации для пользователей социальной сети Instagram.
Теперь нужно доказать своё совершеннолетие с помощью документа или видео-селфи, сообщает телеграм-канал "Испания - главные новости". Минимально допустимый возраст для того, чтобы пользоваться соцсетью — 14 лет. А до 18 лет пользователю будет предложен только подходящий контент.
В качестве документа, подтверждающего совершеннолетие, сгодится DNI, паспорт или водительское удостоверение. Также можно записать небольшое видео, а специально разработанная система распознавания сама определит ваш примерный возраст.